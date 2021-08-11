На головному прапорі України буде встановлено новий тризуб

Новий тризуб для флагштока виготовлено на одному зі столичних підприємств

До Дня прапора та 30-річчя Незалежності України у столиці оновлюють тризуб на найбільшому флагштоку країни, що встановлений на київських схилах. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

«Ми оновлюємо тризуб на верхівці найбільшого флагштока в країні, який ми встановили у столиці рік тому. Конструкція тризуба буде більш легкою та оснащеною поворотним механізмом», – зазначив Непоп.

Новий тризуб виготовлено на одному зі столичних підприємств. Підготовку до монтажу конструкції розпочали сьогодні і завершать її встановлювати напередодні Дня прапора – до 23 серпня.

«Окрім того, місто постійно дбає про те, аби утримувати полотно головного державного прапора та флагштока в належному стані. Тому ми регулярно здійснюємо регламентні роботи на меморіалі, де встановлений найбільший прапор. Зокрема, фахівці перевіряють клемні з’єднання та відкриті контакти споруди, дистанційний пульт та шафи керування прапором, підйомні механізми підняття прапора», – додав Непоп.

Споруду флагштока за ініціативи мера столиці Віталія Кличка та за кошти меценатів відкрили в 2020 році до Дня прапора України.

На сьогодні це найбільший флагшток в Україні висотою в майже 90 метрів та вагою в 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

До слова, із нагоди Дня державного прапора України у Броварах тривають роботи зі встановлення найбільшого стяга на території Київщини. Згідно з проєктом 18-метровий прапор буде майоріти на флагштоці висотою 72 метри. Загальна вартість проєкту склала орієнтовно 22 млн грн. Слід зазначити, що прапор у Броварах буде найдорожчим із усіх, які встановлюють в Україні до Дня Незалежності.

Нагадаємо, уряд затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

На самі урочистості прогнозується витратити близько 100 млн грн. Прогнозована сума витрат в обсязі 5,4 млрд грн включає витрати на будівництво та модернізацію низки об’єктів.