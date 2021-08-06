Під час репетицій параду в Києві передбачені масштабні перекриття вулиць

Дати репетицій військового параду змінено

18, 20 та 22 серпня у Києві заплановані репетиції параду військ до Дня Незалежності. У дні репетицій та під час проведення заходів (24 серпня) в місті передбачені масштабні перекриття руху транспорту. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

18, 20, 22 серпня:

із 15:30 до 18:00 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

із 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

із 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Нижній Вал, вул. Глибочицькій, Глибочицькому проїзді, вул. В’ячеслава Чорновола, просп. Перемоги, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

24 серпня:

із 06:00 до 08:00 тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

із 06:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), з 06:00 до 16:00 орієнтовно – на вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі.

Окремо можливі перекриття руху транспорту під час заходів за участю осіб, щодо яких здійснюється державна охорона:

із 22 до 24 серпня – на Парковій дорозі;

із 06:00 20 серпня до 24 серпня – на вул. Михайла Грушевського;

із 06:00 23 серпня до закінчення заходів – на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Великої Житомирської до б-ру Тараса Шевченка), вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Рєпіна), вул. Ярославів Вал (на ділянці від вул. Івана Франка до вул. Володимирської), вул. Миколи Лисенка, вул. Малій Житомирській (на ділянці від Володимирського проїзду до Михайлівського пров.).

Детальний перелік вулиць, де перекриватимуть або обмежуватимуть рух транспорту під час репетицій параду військ та під час святкових заходів до Дня Незалежності, буде опубліковано додатково.

Також окремо буде повідомлено про зміни руху громадського транспорту в столиці.

Окрім того, під час тренувань 18, 20, 22 серпня буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.

Раніше повідомлялося, що масштабні репетиції військового параду до 30-ї річниці Дня Незалежності України відбудуться 17, 19 та 21 серпня.

Як відомо, Міноборони опинилося в центрі скандалу через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій із курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

Міністерство оборони розробило новий зразок взуття зі шнурівкою для жінок-військовослужбовиць, що має усунути низку дефектів попередніх стандартів.