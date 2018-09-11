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    У центрі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях (фото, відео)

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    На місце інциденту прибули медики і поліція - У центрі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    На місце інциденту прибули медики і поліція

    У 20-річної дівчини прострелена рука

    У вівторок, 11 вересня, в Києві на Великій Васильківській стріляли в дівчину.

    Подія трапилася близько 13: 00. Про це Інформатору розповів хлопець потерпілої.

    За його словами, пара сиділа на лавці у дворі 52-го будинку, як раптом вони почули різкий хлопок. Через мить з'ясувалося, що у 20-річної дівчини потекла кров з правої руки. На місце негайно викликали медиків і патрульних. Лікарі на місці надали першу допомогу постраждалій, її життю нічого не загрожує.

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    У центрі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях (фото, відео)
    У центрі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях (фото, відео)
    У центрі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    За припущенням хлопця дівчини, стріляти могли з вікна або з балкона будинків, що стоять поруч. Також, за попередніми даними, зброя була травматичною.

    На даний момент правоохоронці розшукують стрілка і опитують можливих свідків.

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