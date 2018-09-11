У центрі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях (фото, відео)



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Фото: Інформатор На місце інциденту прибули медики і поліція

У 20-річної дівчини прострелена рука

У вівторок, 11 вересня, в Києві на Великій Васильківській стріляли в дівчину.

Подія трапилася близько 13: 00. Про це Інформатору розповів хлопець потерпілої.

За його словами, пара сиділа на лавці у дворі 52-го будинку, як раптом вони почули різкий хлопок. Через мить з'ясувалося, що у 20-річної дівчини потекла кров з правої руки. На місце негайно викликали медиків і патрульних. Лікарі на місці надали першу допомогу постраждалій, її життю нічого не загрожує.

За припущенням хлопця дівчини, стріляти могли з вікна або з балкона будинків, що стоять поруч. Також, за попередніми даними, зброя була травматичною.

На даний момент правоохоронці розшукують стрілка і опитують можливих свідків.