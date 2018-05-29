  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У центрі Києва Nissan збив пенсіонера

    • Розсилка
    Чоловік знаходиться в важкому стані, але у свідомості - У центрі Києва Nissan збив пенсіонера
    Фото: Інформатор
    Чоловік знаходиться в важкому стані, але у свідомості

    Чоловік перебігав дорогу у невстановленому для переходу місці

    У вівторок, 29 травня, в Києві на вулиці Саксаганського автомобіль Nissan збив чоловіка.

    Аварія трапилася близько 11:15, повідомляє Інформатор.

    Літній чоловік перебігав дорогу біля будинку №105 на вулиці Саксаганського в непризначеному для переходу місці. Автомобіль Nissan не загальмував вчасно і збив чоловіка. Людина знаходиться в важкому стані, але у свідомості.

    Постраждалого госпіталізували, медики надають йому першу медичну допомогу. Попередньо, у нього травма ноги і розбита голова.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У центрі Києва Nissan збив пенсіонера
    У центрі Києва Nissan збив пенсіонера
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 29 травня вранці на Північному мосту у Києві сталася серйозна ДТП: зіткнулися 5 автомобілів.

    Читайте також
    ДТП Київ автомобіль кияни чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ