У центрі Києва Nissan збив пенсіонера

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Фото: Інформатор Чоловік знаходиться в важкому стані, але у свідомості

Чоловік перебігав дорогу у невстановленому для переходу місці

У вівторок, 29 травня, в Києві на вулиці Саксаганського автомобіль Nissan збив чоловіка.

Аварія трапилася близько 11:15, повідомляє Інформатор.

Літній чоловік перебігав дорогу біля будинку №105 на вулиці Саксаганського в непризначеному для переходу місці. Автомобіль Nissan не загальмував вчасно і збив чоловіка. Людина знаходиться в важкому стані, але у свідомості.

Постраждалого госпіталізували, медики надають йому першу медичну допомогу. Попередньо, у нього травма ноги і розбита голова.

Як повідомлялося, 29 травня вранці на Північному мосту у Києві сталася серйозна ДТП: зіткнулися 5 автомобілів.