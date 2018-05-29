У центрі Києва Nissan збив пенсіонера
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Фото: Інформатор
Чоловік знаходиться в важкому стані, але у свідомості
Чоловік перебігав дорогу у невстановленому для переходу місці
У вівторок, 29 травня, в Києві на вулиці Саксаганського автомобіль Nissan збив чоловіка.
Аварія трапилася близько 11:15, повідомляє Інформатор.
Літній чоловік перебігав дорогу біля будинку №105 на вулиці Саксаганського в непризначеному для переходу місці. Автомобіль Nissan не загальмував вчасно і збив чоловіка. Людина знаходиться в важкому стані, але у свідомості.
Постраждалого госпіталізували, медики надають йому першу медичну допомогу. Попередньо, у нього травма ноги і розбита голова.
Фото: Інформатор
Як повідомлялося, 29 травня вранці на Північному мосту у Києві сталася серйозна ДТП: зіткнулися 5 автомобілів.