У центрі Тернополя спалахнула масштабна пожежа у барі
У центрі Тернополя горить етно-бар «Короворот»
Фото: «Файне місто»
На місці події працюють правоохоронці та пожежники
У центрі Тернополя вдень 24 червня спалахнула пожежа в одному із закладів громадського харчування.
Як повідомляє місцеве видання «Файне місто», попередньо, горить етно-бар «Короворот».
Чи є постраждалі – поки невідомо. На місці події працюють правоохоронці та пожежники.
До слова, пожежа на підстанції знеструмила північні райони Санкт-Петербургу.