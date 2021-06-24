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    У центрі Тернополя спалахнула масштабна пожежа у барі

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    У центрі Тернополя&nbsp;горить етно-бар &laquo;Короворот&raquo; - У центрі Тернополя спалахнула масштабна пожежа у барі
    У центрі Тернополя горить етно-бар «Короворот»
    Фото: «Файне місто»

    На місці події працюють правоохоронці та пожежники

    У центрі Тернополя вдень 24 червня спалахнула пожежа в одному із закладів громадського харчування.

    Як повідомляє місцеве видання «Файне місто», попередньо, горить етно-бар «Короворот».

    pozhezha

    Чи є постраждалі – поки невідомо. На місці події працюють правоохоронці та пожежники.

    До слова, пожежа на підстанції знеструмила північні райони Санкт-Петербургу.

    Теги: пожежа рятувальники Тернопіль
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    У центрі Тернополя спалахнула масштабна пожежа у барі