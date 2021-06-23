На столичному проспекті загорівся тролейбус (відео)

Водій тролейбуса самостійно загасив пожежу

У середу, 23 червня, на проспекті Гонгадзе в Києві загорівся тролейбус. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Водій тролейбуса самостійно загасив загорання.

Обійшлося без постраждалих.

Причини загорання наразі невідомі.

Нагадаємо, 29 квітня на проспекті Правди в Подільському районі Києва згорів пасажирський автобус №102 марки МАЗ-107. Загоряння сталося під час руху в задній частині транспортного засобу. Пасажири та водій, які були в автобусі, самостійно його покинули. Рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі транспортний засіб згорів повністю.

Як відомо, у столиці вже декілька днів триває спека. Вдень температура повітря сягає понад +30°С, температура асфальту – +50°С і вище.

Тому в Києві комунальні служби влаштовують холодний душ для доріг. Щоденно близько 70 одиниць спеціалізованої техніка комунальної корпорації «Київавтодор» проводять миття магістральних вулиць у проміжку з 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці поливаються упродовж доби.