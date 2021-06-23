  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На столичному проспекті загорівся тролейбус (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Загорання тролейбуса виникло на проїжджій частині - На столичному проспекті загорівся тролейбус (відео)
    Загорання тролейбуса виникло на проїжджій частині
    Фото: скріншот із відео

    Водій тролейбуса самостійно загасив пожежу

    У середу, 23 червня, на проспекті Гонгадзе в Києві загорівся тролейбус. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Водій тролейбуса самостійно загасив загорання.

    Обійшлося без постраждалих.

    Причини загорання наразі невідомі.

    Нагадаємо, 29 квітня на проспекті Правди в Подільському районі Києва згорів пасажирський автобус №102 марки МАЗ-107. Загоряння сталося під час руху в задній частині транспортного засобу. Пасажири та водій, які були в автобусі, самостійно його покинули. Рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі транспортний засіб згорів повністю.

    Як відомо, у столиці вже декілька днів триває спека. Вдень температура повітря сягає понад +30°С, температура асфальту – +50°С і вище.

    Тому в Києві комунальні служби влаштовують холодний душ для доріг. Щоденно близько 70 одиниць спеціалізованої техніка комунальної корпорації «Київавтодор» проводять миття магістральних вулиць у проміжку з 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці поливаються упродовж доби.

    Теги: пожежа Київ громадський транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На столичному проспекті загорівся тролейбус (відео)