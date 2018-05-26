У центрі Києва сталася бійка: є постраждалий

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На даний момент поліція затримала хуліганів

У Києві на вулиці Саксаганського 7 молодики посперечалися через футбол та влаштували бійку. Про це повідомляє УНН.

Дві групи молодих людей, які дивилися фінальний матч Ліги чемпіонів, у одному з київських барів посперечалися через футбольні уподобання і почали жбурляти один в одного келихи. Бійка розвивалася дуже динамічно у бій швидко пішли столи.

За інформацією УНН, у результаті бійки постраждала одна людина.

На даний момент поліція затримала хуліганів.

Зазначимо, що 26 травня у Києві на НСК «Олімпійський» проходить фінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому головний єврокубковий трофей розіграють іспанський «Реал» (Мадрид) і англійський «Ліверпуль». Початок матчу - о 21.45.

Нагадаємо, стало відомо, скільки іноземних вболівальників приїхали в Київ на фінал Ліги чемпіонів.