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    У центрі Києва в кафе сталася пожежа

    Вогонь загасили працівники кафе до приїзду рятувальників
    На вулиці Шота Руставелі у Києві в одному з кафе сталося загоряння у витяжній шафі, яке вдалося загасити. Про це повідомила УНН прес-секретар ГУ ДСНС Києва Світлана Водолага. «На Шота Руставелі, 8 на першому поверсі п’ятиповерхового будинку розташоване кафе, і там сталося загоряння у витяжній шафі.
    • 27 Квiтня, 13:29
    • Розсилка
    Пожежа в кафе
    Фото: УНН
    Пожежа в кафе

    Вогонь загасили працівники кафе до приїзду рятувальників

    На вулиці Шота Руставелі у Києві в одному з кафе сталося загоряння у витяжній шафі, яке вдалося загасити. Про це повідомила УНН прес-секретар ГУ ДСНС Києва Світлана Водолага.

    «На Шота Руставелі, 8 на першому поверсі п’ятиповерхового будинку розташоване кафе, і там сталося загоряння у витяжній шафі. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів працівники за допомогою порошкового вогнегасника самі загасили», — розповіла речниця столичної ДСНС.

    Як повідомлялося, сьогодні вночі рятувальники двічі виїжджали на виклики щодо палаючих автівок. На вул. Володимирській, 48, що у Шевченківському районі, на ходу загорілася «Таврія». А на вул. Ентузіастів, 7, що у Дніпровському районі столиці, на узбіччі дороги горіли два автомобілі.

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