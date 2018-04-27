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    У Києві продовжують палати автомобілі: вночі згоріли Porsche, Skoda і «Таврія»

    Рятувальники двічі виїжджали на виклики щодо палаючих автівок
    У четвер, 26 квітня, на вул. Володимирській, 48, що у Шевченківському районі, на ходу загорівся автомобіль. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві о 23:23, інформує прес-служба столичних рятувальників. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що на проїжджій частині дороги під
    • 27 Квiтня, 12:54
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    Загоряння автомобілів на&nbsp;вул. Ентузіастів, 7
    Загоряння автомобілів на вул. Ентузіастів, 7

    Рятувальники двічі виїжджали на виклики щодо палаючих автівок

    У четвер, 26 квітня, на вул. Володимирській, 48, що у Шевченківському районі, на ходу загорівся автомобіль. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві о 23:23, інформує прес-служба столичних рятувальників.

    По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що на проїжджій частині дороги під час руху в автомобілі «Таврія» виникла пожежа.

    О 23:36 рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі пошкоджено салон та лакофарбове покриття, моторний та багажний відсіки автомобіля.

    Наступний виклик надійшов 27 квітня о 2:34. На вул. Ентузіастів, 7, що у Дніпровському районі столиці, на узбіччі дороги горіли два автомобілі. На місці події рятувальники з'ясували, що на узбіччі проїжджої частини дороги в автомобілі Porsche Cayenne виникла пожежа з подальшим розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль Skoda Octavia. 

    О 2:49 бійці ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі пошкоджено моторні відсіки, панелі приладів, салони, передні бампери, лобове скло та лакофарбове покриття автомобілів.

    Обставини подій встановлюють правоохоронні органи.

    Загиблих та травмованих немає.

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    У Києві продовжують палати автомобілі: вночі згоріли Porsche, Skoda і «Таврія»
    У Києві продовжують палати автомобілі: вночі згоріли Porsche, Skoda і «Таврія»
    У Києві продовжують палати автомобілі: вночі згоріли Porsche, Skoda і «Таврія»

    Нагадаємо, 26 квітня вночі на вулиці Печерського в с. Ходосіївка Києво-Святошинського району горіли 4 автомобілі.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль
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