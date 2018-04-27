У Києві продовжують палати автомобілі: вночі згоріли Porsche, Skoda і «Таврія»

Рятувальники двічі виїжджали на виклики щодо палаючих автівок

У четвер, 26 квітня, на вул. Володимирській, 48, що у Шевченківському районі, на ходу загорівся автомобіль. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві о 23:23, інформує прес-служба столичних рятувальників. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що на проїжджій частині дороги під



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Загоряння автомобілів на вул. Ентузіастів, 7

Рятувальники двічі виїжджали на виклики щодо палаючих автівок

У четвер, 26 квітня, на вул. Володимирській, 48, що у Шевченківському районі, на ходу загорівся автомобіль. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві о 23:23, інформує прес-служба столичних рятувальників.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що на проїжджій частині дороги під час руху в автомобілі «Таврія» виникла пожежа.

О 23:36 рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі пошкоджено салон та лакофарбове покриття, моторний та багажний відсіки автомобіля.

Наступний виклик надійшов 27 квітня о 2:34. На вул. Ентузіастів, 7, що у Дніпровському районі столиці, на узбіччі дороги горіли два автомобілі. На місці події рятувальники з'ясували, що на узбіччі проїжджої частини дороги в автомобілі Porsche Cayenne виникла пожежа з подальшим розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль Skoda Octavia.

О 2:49 бійці ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі пошкоджено моторні відсіки, панелі приладів, салони, передні бампери, лобове скло та лакофарбове покриття автомобілів.

Обставини подій встановлюють правоохоронні органи.

Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, 26 квітня вночі на вулиці Печерського в с. Ходосіївка Києво-Святошинського району горіли 4 автомобілі.