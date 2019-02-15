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    Стрілянина в центрі Одеси: патрульні затримали чотирьох підозрюваних

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    Стрілянина в центрі Одеси: патрульні затримали чотирьох підозрюваних

    На щастя під час стрілянини ніхто не постраждав

    Патрульні затримали чотирьох чоловіків, які влаштували стрілянину вночі в центрі Одесі. Про це повідомили в Патрульній поліції Одеської області.

    У ніч на 15 лютого патрульні отримали виклик про стрілянину на вулиці Грецькій. Заявниця повідомила, що в одному з нічних закладів відпочивали чоловіки, розпивали спиртні напої і вели себе зухвало: провокували конфлікт із працівниками закладу і не реагували на зауваження.

    Працівник закладу вивів чоловіків на вулицю, в ході бесіди один з них зробив кілька пострілів в його сторону.

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    Прибувши на місце виклику, патрульні затримали двох чоловіків.

    Ще один інцидент стався ближче до ранку. Інспектори поліції отримали повідомлення про стрілянину на розі вулиць Лейтенанта Шмідта і Малій Арнаутській. Заявник розповів, що стріляли двоє чоловіків. Також заявник надав прикмети порушників і вказав напрямок, в якому вони пішли.

    Обстеживши прилеглу територію, на вулиці Пантелеймонівській правоохоронці виявили чоловіків, які підпадали під прикмети. При поверхневій перевірці, у одного із затриманих був виявлено зброю без дозвільних документів.

    В обох випадках патрульні на місце правопорушення викликали слідчо-оперативну групу, яка в подальшому надасть правову кваліфікацію дій вищезазначених осіб.

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