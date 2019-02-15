Стрілянина в центрі Одеси: патрульні затримали чотирьох підозрюваних



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На щастя під час стрілянини ніхто не постраждав

Патрульні затримали чотирьох чоловіків, які влаштували стрілянину вночі в центрі Одесі. Про це повідомили в Патрульній поліції Одеської області.

У ніч на 15 лютого патрульні отримали виклик про стрілянину на вулиці Грецькій. Заявниця повідомила, що в одному з нічних закладів відпочивали чоловіки, розпивали спиртні напої і вели себе зухвало: провокували конфлікт із працівниками закладу і не реагували на зауваження.

Працівник закладу вивів чоловіків на вулицю, в ході бесіди один з них зробив кілька пострілів в його сторону.

Прибувши на місце виклику, патрульні затримали двох чоловіків.

Ще один інцидент стався ближче до ранку. Інспектори поліції отримали повідомлення про стрілянину на розі вулиць Лейтенанта Шмідта і Малій Арнаутській. Заявник розповів, що стріляли двоє чоловіків. Також заявник надав прикмети порушників і вказав напрямок, в якому вони пішли.

Обстеживши прилеглу територію, на вулиці Пантелеймонівській правоохоронці виявили чоловіків, які підпадали під прикмети. При поверхневій перевірці, у одного із затриманих був виявлено зброю без дозвільних документів.

В обох випадках патрульні на місце правопорушення викликали слідчо-оперативну групу, яка в подальшому надасть правову кваліфікацію дій вищезазначених осіб.