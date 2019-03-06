У центрі Києва зіткнулися чотири автомобілі, заблоковано три смуги руху



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Три машини з чотирьох отримали серйозні пошкодження Фото: «Унн»

Попередня причина ДТП - недотримання правил дорожнього руху

У Києві на Майдані Незалежності у середу ввечері сталася масштабна ДТП, внаслідок чого рух в напрямку Європейської площі ускладнений.

Про це повідомляє «Унн».

Зазначається, що в аварії зіткнулися відразу чотири легковика. Попередня причина ДТП - недотримання правил дорожнього руху.

«Три машини з чотирьох отримали серйозні пошкодження. Пасажири, за словами медиків, від госпіталізації відмовилися», - інформує ЗМІ.

Зараз на місці працює поліція. Рух в напрямку Європейської площі ускладнений - заблоковані відразу три смуги.

Нагадаємо, у вівторок, 5 березня, під Києвом сталася смертельна ДТП: на Боярській трасі зіткнулися Lada 112, яка вилетіла на зустрічну смугу, Honda Civic і Ford Transit.