У центрі Києва зіткнулися чотири автомобілі, заблоковано три смуги руху
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Три машини з чотирьох отримали серйозні пошкодження
Попередня причина ДТП - недотримання правил дорожнього руху
У Києві на Майдані Незалежності у середу ввечері сталася масштабна ДТП, внаслідок чого рух в напрямку Європейської площі ускладнений.
Про це повідомляє «Унн».
Зазначається, що в аварії зіткнулися відразу чотири легковика. Попередня причина ДТП - недотримання правил дорожнього руху.
«Три машини з чотирьох отримали серйозні пошкодження. Пасажири, за словами медиків, від госпіталізації відмовилися», - інформує ЗМІ.
Зараз на місці працює поліція. Рух в напрямку Європейської площі ускладнений - заблоковані відразу три смуги.
Нагадаємо, у вівторок, 5 березня, під Києвом сталася смертельна ДТП: на Боярській трасі зіткнулися Lada 112, яка вилетіла на зустрічну смугу, Honda Civic і Ford Transit.