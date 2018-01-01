У центрі Києва зведуть оглядову вежу

На території Хрещатого парку – планується будівництво вежі кругового огляду

Фінансування проекту здійснюватиметься за рахунок коштів інвестора, для залучення якого проведуть конкурс. Про це йдеться в розпорядженні КМДА. Зазначається, що замовником будівництва є Центральний парк культури і відпочинку Києва, а замовником підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підприємство