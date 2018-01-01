У центрі Києва зведуть оглядову вежу
- Сьогодні, 11:17
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На території Хрещатого парку – планується будівництво вежі кругового огляду
Фінансування проекту здійснюватиметься за рахунок коштів інвестора, для залучення якого проведуть конкурс.
Про це йдеться в розпорядженні КМДА.
Зазначається, що замовником будівництва є Центральний парк культури і відпочинку Києва, а замовником підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство».
Найближчим часом будуть розроблені техніко-економічні показники та проектні пропозиції об’єкту інвестування.
Джерело: zik.ua