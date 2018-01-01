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    У центрі Києва зведуть оглядову вежу

    На території Хрещатого парку – планується будівництво вежі кругового огляду
    Фінансування проекту здійснюватиметься за рахунок коштів інвестора, для залучення якого проведуть конкурс. Про це йдеться в розпорядженні КМДА. Зазначається, що замовником будівництва є Центральний парк культури і відпочинку Києва, а замовником підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підприємство
    • Сьогодні, 11:17
    • Розсилка

    На території Хрещатого парку – планується будівництво вежі кругового огляду

    Фінансування проекту здійснюватиметься за рахунок коштів інвестора, для залучення якого проведуть конкурс.

    Про це йдеться в розпорядженні КМДА.

    Зазначається, що замовником будівництва є Центральний парк культури і відпочинку Києва, а замовником підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу – комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство».

    Найближчим часом будуть розроблені техніко-економічні показники та проектні пропозиції об’єкту інвестування.

    Джерело: zik.ua

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