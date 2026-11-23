Марина була неймовірною мамою для двох донечок, світлою та позитивною людиною, чудовою вчителькою, надзвичайно активною, щирою та життєрадісною людиною

Російські війська надвечір у неділю, 22 листопада, вдарили по супермаркету у Вишневому на Київщині. Там загинули троє людей, серед них – вчителька початкових класів Марина Мойченко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Вишнівський ліцей «Основа».

У загиблої залишилися дві донечки.

Що відомо про Марину Мойченко

Удар реактивного дрона військ РФ по Вишневому обірвав життя Марини Мойченко.

Марина Мойченко працювала вчителькою початкових класів Вишнівського академічного ліцею «Основа» фото: Вишнівський академічний ліцей «Основа»

«З глибоким сумом і болем повідомляємо, що внаслідок ворожої атаки по "Новусу" трагічно загинула наша колега, вчителька початкових класів Вишнівського академічного ліцею "Основа" Мойченко Марина. Вона була світлою, чуйною людиною та педагогом, який вкладав душу в кожного учня. Для малечі вона стала першою наставницею, яка вчила доброті, відкритості й любові до знань, а для нас – надійною колегою і щирим другом. Її посмішка, тепло і мудрість назавжди залишаться у нашій пам’яті. Щиро співчуваємо рідним, близьким, учням та всім, хто знав і любив Марину. Нехай земля їй буде пухом. Світла та вічна пам’ять», – написали на сторінці навчального закладу у Facebook.

Допис на сторінці Вишнівського ліцею скриншот

За даними сторінки «Їх убила Росія, загибла жінка була класним керівником у 2-Д класі.

Марина Мойченко з однією із донечок фото: сторінка «Їх убила Росія»

У Марини Мойченкої залишилися чоловік та дві донечки. Одна з доньок Марини, Софія, є вихованкою міської танцювальної школи L&G Studio.

«Страшна звістка сколихнула наше місто… Унаслідок удару БпЛА загинула мама нашої учениці Софійки – Марина Мойченко. Марина була неймовірною мамою двох прекрасних дівчаток, світлою та позитивною людиною, чудовою вчителькою початкових класів, надзвичайно активною, щирою та життєрадісною людиною. Неможливо знайти слова, які могли б зменшити біль цієї втрати. Від усього серця висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав Марину. Особливо хочемо підтримати Софійку та її сім’ю. У цей надзвичайно важкий час родина потребує нашої допомоги. Закликаємо всіх небайдужих долучитися до збору коштів на підтримку сім’ї», – йдеться у повідомленні на сторінці L&G Studio.

Марина Мойченко з донечкою Софією фото: School_ladies_gentlemens

Нагадаємо, ввечері у неділю, 22 листопада, Росія атакувала населений пункт Вишневе, що на Київщині. Один з безпілотників влучив у супермаркет мережі Novus. Внаслідок атаки троє людей загинули, є поранені.

😱У Вишневому на Київщині «Герань-5» влучила у магазин Novus: є постраждалий За попередніми даними Київської ОВА, російський реактивний ударний безпілотник «Герань-5» влучив у будівлю магазину у Бучанському районі. Постраждалому чоловікові надають медичну допомогу, його стан уточнюється. На місці працюють рятувальники та інші служби. Про загиблих наразі інформації немає. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 22, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Напередодні на світанку у селищі Димер Вишгородського району російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх. Станом на 10 ранку 23 листопада, за добу після удару, було відомо, що загинули 11 людей. Після 14 годин під завалами рятувальники врятували семирічного Давида, а після 22 годин пошуку вдалося врятувати літню жінку на ім'я Валентина.

23 листопада на Київщині оголошено День жалоби за жертвами атаки.