На Київщині рятувальники всю ніч безперервно розбирали завали зруйнованого внаслідок ворожої атаки будинку, з-під яких деблокували тіла 11 загиблих людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у Київській області.

Зруйнований окупантами будинок у Димері фото: ДСНС Київщини/Facebook

У відомстві зазначили, що пошуково-рятувальні роботи не припинялися ні на мить – фахівці змушені були тимчасово перериватися лише під час сигналів повітряної тривоги задля власної безпеки.

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Рятувальна операція на місці ворожого влучання у Димері фото: ДСНС Київщини/Facebook

«Увесь цей час на них чекали рідні, які до останнього сподівалися на диво. Це важка ніч болю, втрат і виснажливої роботи тих, хто до останнього бореться за кожне людське життя», – наголосили в ДСНС та оприлюднили світлини з місця проведення рятувальної операції.

Нагадаємо, раніше про те, що кількість загиблих унаслідок російського удару по Київщині зросла до 11 осіб, інформував очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Як повідомлялося, російський безпілотник частково зруйнував під’їзд п'ятиповерхівки у селищі Димер на Вишгородщині. Рятувальники евакуювали дев'ятьох людей і локалізували пожежу. До повідомлення про загиблу людину президент Володимир Зеленський заявляв, що 14 людей не виходили на зв’язок.