Фахівці ДСНС вручну та за допомогою важкої інженерної техніки шар за шаром розбирали конструкції, щоб дістатися до жінки

У селищі Димер на Київщині надзвичайники врятували з-під руїн зруйнованого російським ударом будинку літню жінку, яка пробула під бетонними плитами 22 години. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як розповіли у відомстві, вже після порятунку маленького хлопчика Давида рятувальники знову почули з-під завалів ледь чутний голос. Постраждала перебувала у квартирі на першому поверсі, яку засипало уламками п'яти поверхів будівлі.

Після 22 годин боротьби за життя жінку вдалося визволити фото: ДСНС Київщини/Facebook

Фахівці ДСНС вручну та за допомогою важкої інженерної техніки шар за шаром розбирали конструкції, щоб дістатися до жінки. Коли надзвичайники наблизилися до неї, першим ділом запитали її ім'я, на що та ледь чутно відповіла: «Мене звуть Валентина».

Після 22-годинної рятувальної операції жінку успішно деблокували та передали медикам екстреної допомоги.

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«Маленький Давид і пані Валентина. Два врятовані життя, дві історії надії. І ще одне нагадування: рятувальники не зупиняються, доки під завалами може залишатися хоча б одна людина», – підсумували в ДСНС.

Нагадаємо, на Київщині рятувальники всю ніч безперервно розбирали завали зруйнованого внаслідок ворожої атаки будинку, з-під яких деблокували тіла 11 загиблих людей. Раніше про те, що кількість загиблих унаслідок російського удару по Київщині зросла до 11 осіб, інформував очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Як повідомлялося, російський безпілотник частково зруйнував під’їзд п'ятиповерхівки у селищі Димер на Вишгородщині. Рятувальники евакуювали дев'ятьох людей і локалізували пожежу. До повідомлення про загиблу людину президент Володимир Зеленський заявляв, що 14 людей не виходили на зв’язок.