У Чорнобильській зоні орнітологи помітили рідкісного птаха змієїда (фото)

Червонокнижний птах був помічений поблизу села Діброва

У Чорнобильському заповіднику помітили рідкісного птаха змієїда, який активно полює на своїй мисливській території. Про це повідомив орнітолог Сергій Домашевський, інформує «Главком».

Змієїд, занесений до Червоної книги України, був помічений поблизу села Діброва. Як зазначають фахівці, ці птахи часто використовують лінії електропередач як зручні оглядові точки під час полювання.

За словами Домашевського, молоді пташенята змієїдів почнуть залишати гнізда після 15 серпня, а вже у вересні-жовтні більшість із них вирушать у свою першу міграцію – на зимівлю до Африки.

Змієїд – великий хижий птах родини яструбових, який спеціалізується на полюванні на змій. В Україні цей вид є рідкісним і перебуває під охороною.

Нагадаємо, до Нижньодністровського національного природного парку, що на Одещині, прилетів качур широконіски (Anas clypeata) на прізвисько Домінік, який подолав майже 7 тис. км. Качур Домінік вирушив з Вюлетт-сюр-Мер (Нормандія) 17 березня 2025 року, обладнаний GPS-маяком у рамках проєкту Північно-Східноатлантичного наукового інституту. За чотири місяці птах подолав понад 6800 км, зупиняючись на ключових вузлових «пунктах» міграційного шляху, маршрут пролягав через Європу до України.

До слова, війна в Україні завдає масштабної шкоди дикій природі. Зокрема страждають птахи в лісостеповій і степовій зонах, в яких тривають бойові дії. Через постійні вибухи, руйнування та випалювання степів та лісів докорінно змінюються біотопи птахів – природні середовища, у яких звикли оселятися багато видів пернатих. Деталі в коментарі «Главкому» розповів орнітолог, співробітник Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Геннадій Фесенко.