Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ ударила по Україні ракетами С-300 та дронами: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
РФ ударила по Україні ракетами С-300 та дронами: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
РФ запустила дрони та ракети 14 серпня
фото: ДСНС Херсонщини

РФ атакувала Україну з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова

РФ ударила по Україні ракетами С-300 та дронами: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

У ніч на 14 серпня окупанти атакували Україну 45 ударним дроном типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також двома зенітними керованими ракетами С-300/400. Збито понад половину цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російські загарбники запускали повітряні цілі з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова.

За даними Повітряних сил, дрони атакували прифронтові райони Донецької та Чернігівської областей. Ракети було скеровано на Сумщину.

Напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях», – відзначили Повітряні сили.

Авіаційні втрати ворога на 14 серпня 2025 року
Авіаційні втрати ворога на 14 серпня 2025 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, під вечір, 13 серпня, в України було оголошено повітряну тривогу через черговий напад російських загарбників. У Києві вона тривала двадцять хвилин.

На тлі чергового російського терору, в РФ також було зафіксовано наліт дронів. Зокрема, безпілотники атакували Волгоград, де було уражено нафтопереробний завод. Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів. Уламки дронів стали причиною загоряння нафтопродуктів.


 

Читайте також:

Теги: дрон ракета війна Україна росія Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві, 6 серпня 2025 року
Чергові переговори американців з Путіним. Небезпечні сигнали для Європи та України
7 серпня, 07:51
В Україні триває 1261-й день повномасштабної війни
Віцемаршал Королівських ВПС Британії назвав два варіанти завершення війни в Україні
7 серпня, 05:40
Воєнний злочинець Руслан Негруб народився 4 січня 1983 року
Ідентифіковано командира російської бригади, що запускає «шахеди» по Україні
1 серпня, 17:59

Події в Україні

РФ ударила по Україні ракетами С-300 та дронами: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
РФ ударила по Україні ракетами С-300 та дронами: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року
На Львівщині підлітки потрапили у смертельну ДТП (фото)
На Львівщині підлітки потрапили у смертельну ДТП (фото)
Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують викрадення фермера
На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують викрадення фермера
«Ми не боїмося Путіна»: Чехія відкрила диппредставництво на сході України
«Ми не боїмося Путіна»: Чехія відкрила диппредставництво на сході України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
21K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
8096
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
2636
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
2019
Суми: політичний скандал під звуки вибухів. Інтерв’ю зі звільненим першим заступником міського голови

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua