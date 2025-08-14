РФ атакувала Україну з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова

РФ ударила по Україні ракетами С-300 та дронами: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

У ніч на 14 серпня окупанти атакували Україну 45 ударним дроном типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також двома зенітними керованими ракетами С-300/400. Збито понад половину цілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російські загарбники запускали повітряні цілі з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Шаталова.

За даними Повітряних сил, дрони атакували прифронтові райони Донецької та Чернігівської областей. Ракети було скеровано на Сумщину.

Напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях», – відзначили Повітряні сили.

Авіаційні втрати ворога на 14 серпня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, під вечір, 13 серпня, в України було оголошено повітряну тривогу через черговий напад російських загарбників. У Києві вона тривала двадцять хвилин.

На тлі чергового російського терору, в РФ також було зафіксовано наліт дронів. Зокрема, безпілотники атакували Волгоград, де було уражено нафтопереробний завод. Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів. Уламки дронів стали причиною загоряння нафтопродуктів.



