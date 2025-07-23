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Подолав майже 7 тис. км. На Одещину прилетів незвичайний птах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Подолав майже 7 тис. км. На Одещину прилетів незвичайний птах
За чотири місяці птах подолав понад 6800 км
фото: Isnea

Качур Домінік вирушив з Нормандії 17 березня, а прибув до України в липні

До Нижньодністровського національного природного парку, що на Одещині, прилетів качур широконіски (Anas clypeata) на прізвисько Домінік, який подолав майже 7 тис. км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу парку.

Зазначається, що качур Домінік вирушив з Вюлетт-сюр-Мер (Нормандія) 17 березня 2025 року, обладнаний GPS-маяком у рамках проєкту Північно-Східноатлантичного наукового інституту. За чотири місяці птах подолав понад 6800 км, зупиняючись на ключових вузлових «пунктах» міграційного шляху, маршрут пролягав через Європу до України.

«Його подорож від боліт біля річки Дюрдан пролягала через Німеччину (зупинка 28 березня), Латвію, Білорусь і Росію з численними зупинками на великих річках і водосховищах – з березня до липня він трудився й збирав сили...», – йдеться у повідомленні.

Подолав майже 7 тис. км. На Одещину прилетів незвичайний птах фото 1

До України Домінік прибув у липні. Науковці кажуть, що це дивовижний епізод, адже качур-далекобійник обирає українські плавні, води та лугові ландшафти як важливий пункт проміжного відпочинку.

«Дані De Facto – GPS-трекінг підтверджують маршрут, що поєднує західноєвропейські болота з нижньодністровською екосистемою. Домінік демонструє життєву залежність від щільно розташованих водно-болотних угідь уздовж великого маршруту», – розповіли науковці.

Наразі фахівці продовжують стеження за переміщеннями Домініка – він може зупинитися на нових ділянках заплав, сполучених з іншими пам’ятками природи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що війна в Україні завдає масштабної шкоди дикій природі. Зокрема страждають птахи в лісостеповій і степовій зонах, в яких тривають бойові дії. Через постійні вибухи, руйнування та випалювання степів та лісів докорінно змінюються біотопи птахів – природні середовища, у яких звикли оселятися багато видів пернатих. 

Найбільших втрат зазнають представники степової орнітофауни. «Бойові дії тривають переважно в степовій зоні: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області, частково в Лісостепу – північ Харківської та схід Сумської областей. У степах давно було закладено полезахисні лісосмуги, які сприяли поширенню лісових птахів. Нині у лісосмугах супротивникам легко сховатися. Тож через бойові дії ці насадження часто випалюються з обох боків – як московитськими, так і українськими військами».

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Теги: птахи Одещина зупинка

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