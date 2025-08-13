Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату

ГУР: Росія прагне завершити війну до 2026 року через економічні проблеми та загрозу втрати впливу

Російська Федерація визначила завершення війни в Україні до 2026 року як свою стратегічну мету. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Вадима Скібіцького для «Суспільне».

За його словами, у ключових внутрішніх документах Кремля чітко прописано, що «українське питання має вирішитися до 2026 року». Скібіцький пояснив, що така амбітна мета зумовлена низкою серйозних проблем у Росії.

Наразі витрати на ведення війни становлять близько 42% бюджету Росії, що гальмує розвиток ключових галузей економіки, зокрема металургії та видобутку корисних копалин. Додатковими викликами є демографічна криза, дефіцит робочої сили та залежність від цін на нафту. За оцінками розвідки, Стабілізаційного фонду РФ вистачить лише на 18 місяців, якщо ціна на барель становитиме $50, і лише до кінця року, якщо вона впаде до $30.

Крім того, затягування війни може призвести до того, що Росія втратить статус активного гравця на світовій арені, поступившись позиціями США та Китаю.

Вадим Скібіцький також прокоментував позицію Білорусі. За його словами, попри формальний союз з РФ, Мінськ намагається уникнути прямої участі у війні. Білоруський лідер Олександр Лукашенко прагне зберегти нейтралітет і підтримувати відносини із Заходом. Зокрема, цього літа відбулися переговори між Білоруссю та США щодо продовження прикордонної співпраці.

Представник ГУР додав, що хоча підготовка до військових навчань «Захід 2025» триває, їх масштаби значно менші, ніж раніше, оскільки Росія має обмежені резерви, зосереджені на фронті.

Нагадаємо, Північна Корея продовжує надавати Росії військову підтримку, зокрема близько 11 тисяч військових із КНДР наразі перебувають у Росії. Про це, як пише «Главком», «Суспільному» розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Військовий контингент з КНДР продовжує перебувати в європейській частині Росії, зокрема в Курській області.