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Чи треба рятувати лелеченят, які випали з гнізда: пояснення біолога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Чи треба рятувати лелеченят, які випали з гнізда: пояснення біолога
У природі є випадки, коли пари лелек навмисне викидали своїх слабших дітей з гнізд, щоб прогодувати решту
фото з відкритих джерел

Багато лелечих гнізд звито на стовпах, тому молоді пташенята найчастіше заплутуються в проводах – падають, б’ються і калічаться

Лелеченят, які випали з гнізда, не треба рятувати. Про це «Телеграфу» розповів доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, за сумісництвом провідний науковий співробітник Національного природного парку «Пирятинський» Анатолій Подобайло, передає «Главком».

Подобайло розповів, що багато лелечих гнізд звито на стовпах, тому молоді пташенята найчастіше заплутуються в проводах – падають, б’ються і калічаться.

«І тоді сердобольні люди піднімають хай: «Врятуйте лелеку!». А щоб порятувати таку велику кількість, звичайно, ніякого ні людського, ні матеріального ресурсу не вистачить. Ну і, в принципі, рятувати їх не варто. Треба бути холоднокровним і розуміти, що слабші у природі мають загинути», — каже науковець.

У природі є випадки, коли пари лелек навмисне викидали своїх слабших дітей з гнізд, щоб прогодувати решту.

Нагадаємо, на Чернігівщині у травні рятувальники допомогли двом лелекам, які впали у закинуту водонапірну вежу й не могли вибратися самостійно. Птахів врятували й відпустили.

А у реабілітаційному центрі для диких тварин на Полтавщині до лелеченяти Катрусі, яку раніше викинули з гнізда, приєдналося ще одне пташеня – також знайда. За словами доглядачів, нове пташеня теж стало жертвою «природного відбору» – його батьки викинули з гнізда, аби врятувати інших, сильніших малюків. 

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Теги: птахи рятувальники

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