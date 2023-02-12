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У чотирьох областях можливі аварійні відключення електроенергії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У чотирьох областях можливі аварійні відключення електроенергії
фото ілюстративне

Ліміти споживання на сьогоднішню добу не доводились у жодну із областей, дефіциту потужності немає

Ворог продовжує спроби завдати ударів по енергосистемі України. Вночі повітряними силами ЗСУ було збито п'ять безпілотників, що атакували критичну інфраструктуру баражуючими боєприпасами на південно-східному напрямку. Про це повідомляє «Укренерго».

«Споживання залишається значним через зниження температури, хоча й меншим, ніж у будній день. Станом на сьогодні, завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад «Укренерго» та введенню в роботу двох блоків АЕС, а також зниженню споживання у вихідний день, дефіциту потужності немає», – йдеться в повідомленні.

Ліміти споживання на сьогоднішню добу не доводились. Але в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та м.Київ, де в міру зростання споживання через мережеві обмеження можливі аварійні відключення.

«Звертаємо увагу, що зняття лімітів споживання стосується тільки доби 12 лютого. З початком робочого тижня й характерним для нього зростанням споживання, обмеження можуть повернутись», – додав оператор.

Продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Здійснюється імпорт електроенергії.

На Одещині тривають ремонтні роботи. Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених унаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян.

Нагадаємо, енергосистема України вже пережила 14 ракетних атак ворога та 17 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Теги: електроенергія війна Одещина Київщина Хмельниччина Житомирщина

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