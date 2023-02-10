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«Укренерго»: Російські атаки заважають дотриманню графіків відключень світла

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
«Укренерго»: Російські атаки заважають дотриманню графіків відключень світла
фото з відкритих джерел

Атаки ворога не завжди дозволяють щохвилинно дотримуватись опублікованих графіків

Внаслідок ворожих атак енергетики вимушені постійно ремонтувати пошкоджене окупантами обладнання, що не завжди дозволяє дотримуватись опублікованих графіків відключень світла. Про це заявив глава НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, його слова цитує прес-служба Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Кудрицький повідомив, що атаки ворога не завжди дозволяють щохвилинно дотримуватись опублікованих графіків, а постійні ремонтні роботи можуть створювати додаткові труднощі з їх дотриманням.

В свою чергу, голова комітету з енергетики Андрій Герус додав, що реальна причина застосування графіків відключень – це ракетні обстріли енергетичної інфраструктури. Він підкреслив, що енергетики роблять все можливе, аби в українців була електроенергія, в тому числі – ризикують життям.
«Ми маємо розуміти ціну кожного кіловату електроенергії», – наголосив Герус.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду встановила, що обленерго докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

Теги: електроенергія інспекція Андрій Герус Укренерго

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