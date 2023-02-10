Енергетики подали на НКРЕКП в суд через звинувачення за відключення під час війни

Енергетики ДТЕК докладають надзусиль для того, аби в умовах війни та постійних атак терористів на енергооб’єкти, споживачі мали стабільне електропостачання та рівномірні графіки відключень

Енергетики з початку війни фактично цілодобово відновлюють зруйновану Росією инфраструктуру

Енергетики компанії ДТЕК Мережі оскаржили в суді звинувачення НКРЕКП за відключення світла в умовах війни і руйнування 50% енергосистем.

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Енергетики надали Регулятору всі пояснення, однак Національна комісія не врахувала їх, як і не врахувала складну ситуацію з електропостачанням регіонів через російські атаки.

В ДТЕК наголосили, що компанія робить все можливе, щоб захисти честь і репутацію енергетиків, які з початку війни фактично цілодобово відновлюють зруйновану Росією инфраструктуру.

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Енергетики ДТЕК докладають надзусиль для того, аби в умовах війни та постійних атак терористів на енергооб’єкти, споживачі мали стабільне електропостачання та рівномірні графіки відключень.

Нагадаємо, національний енергетичний регулятор НКРЕКП після хвилі обурення з боку енергетиків через «несправедливі» штрафи за відключення повідомив про покращення ситуації графіками відключень.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.