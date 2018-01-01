У День закоханих за проїзд в столичному транспорті можна буде «розрахуватися» поцілунком

Комунальне підприємство «Київпастранс» підготувало сюрприз для закоханих: пара зможе безкоштовно проїхати у трамваї, просто поцілувавшись

У День закоханих у Києві можна буде безкоштовно проїхати у трамваї, розрахувавшись поцілунком. Про це повідомляє прес-служба КП «Київпастранс». Також підприємство пропонує кожному охочому взяти участь у лотереї та виграти проїзний квиток до кінця лютого. Розіграш подарунків