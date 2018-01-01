У День закоханих за проїзд в столичному транспорті можна буде «розрахуватися» поцілунком
- Сьогодні, 13:22
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Комунальне підприємство «Київпастранс» підготувало сюрприз для закоханих: пара зможе безкоштовно проїхати у трамваї, просто поцілувавшись
У День закоханих у Києві можна буде безкоштовно проїхати у трамваї, розрахувавшись поцілунком. Про це повідомляє прес-служба КП «Київпастранс».
Також підприємство пропонує кожному охочому взяти участь у лотереї та виграти проїзний квиток до кінця лютого.
Розіграш подарунків від «Київпастрансу» почнеться 14 лютого о 8.00 у вестибюлі станції швидкісного трамваю «Політехнічна».
Зазначено, що безкоштовний квиток діятиме лише на Борщагівській лінії та лише в День закоханих, а за об'єктивністю проведення лотереї слідкуватиме спеціально підібрана комісія із працівників швидкісного трамваю «Київпастрансу».