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    У День закоханих за проїзд в столичному транспорті можна буде «розрахуватися» поцілунком

    Комунальне підприємство «Київпастранс» підготувало сюрприз для закоханих: пара зможе безкоштовно проїхати у трамваї, просто поцілувавшись
    У День закоханих у Києві можна буде безкоштовно проїхати у трамваї, розрахувавшись поцілунком. Про це повідомляє прес-служба КП «Київпастранс». Також підприємство пропонує кожному охочому взяти участь у лотереї та виграти проїзний квиток до кінця лютого. Розіграш подарунків
    • Сьогодні, 13:22
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    Комунальне підприємство «Київпастранс» підготувало сюрприз для закоханих: пара зможе безкоштовно проїхати у трамваї, просто поцілувавшись

    У День закоханих у Києві можна буде безкоштовно проїхати у трамваї, розрахувавшись поцілунком. Про це повідомляє прес-служба КП «Київпастранс».

    Також підприємство пропонує кожному охочому взяти участь у лотереї та виграти проїзний квиток до кінця лютого.

    Розіграш подарунків від «Київпастрансу» почнеться 14 лютого о 8.00 у вестибюлі станції швидкісного трамваю «Політехнічна».

    Зазначено, що безкоштовний квиток діятиме лише на Борщагівській лінії та лише в День закоханих, а за об'єктивністю проведення лотереї слідкуватиме спеціально підібрана комісія із працівників швидкісного трамваю «Київпастрансу».

    Київ громадський транспорт
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