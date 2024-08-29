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29 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
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29 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 серпня – День пам'яті захисників України
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна брати до рук сокири чи лопати

29 серпня відзначається День пам'яті захисників України та Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. У церковному календарі – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.

День пам'яті захисників України

29 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

29 серпня – День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата встановлена указом Володимира Зеленського в 2019 році в пам'ять про трагічні події 29 серпня 2014 року в Іловайську Донецької області.

З середини серпня в місті точилися запеклі бої між окупантами та військовими ЗСУ. 24-25 серпня українські батальйони потрапили в оточення. 28 серпня в результаті переговорів було прийнято рішення про виведення українських захисників через «зелений коридор».

Однак 29 серпня російські військові відкрили вогонь по евакуаційній колоні. За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон.

Метою Дня пам’яті захисників є нагадування громадянам країни про подвиг загиблих воїнів. Символом дати виступає квітка соняшника, адже у дні Іловайської трагедії саме вона рясніла на полях. 

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

29 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

Щорічно 29 серпня у світі відзначається Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Проводиться він згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 2 грудня 2009 року.

Ініціатором Дня став Казахстан, який саме 29 серпня 1991 року закрив головний ядерний полігон СРСР під Семипалатинськом. Упродовж багатьох років Казахстан (тоді ще союзна республіка) потерпав від ядерних випробувань та їхніх наслідків.

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань відзначається проведенням в усьому світі різних заходів, включаючи симпозіуми, конференції, виставки, конкурси, публікації, лекції, інформаційні передачі та інші заходи.

Яке сьогодні релігійне свято

29 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

29 серпня в церковному календарі – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. Цей день вшановує мученицьку смерть Івана Хрестителя, який був обезголовлений за наказом Ірода Антипи. Згідно з Євангеліями, Ірод Антипа ув’язнив Івана Хрестителя за те, що той публічно докоряв Іроду за розлучення з першою дружиною та незаконне взяття Іродіади, дружини свого брата. Під час святкування дня народження Ірода дочка Іродіади, Саломія, танцювала перед гостями і так догодила Іроду, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. За порадою матері, Саломія попросила голову Івана Хрестителя на таці.

Цей день є одним із найдавніших церковних свят і супроводжується суворим постом. Віряни згадують про важливість покаяння та духовного очищення, яке проповідував Іван Хреститель.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна їсти м'ясні продукти, рибу, сир.
  • Не варто розрізати будь-які круглі предмети.
  • Не можна брати до рук сокири чи лопати.

Народні прикмети

  • Почути грім – до теплої осені.
  • Якщо з каштана вже опало все листя, то бабине літо буде затяжним.
  • Уже полетіли у теплі краї журавлі – чекайте на похолодання.

Пам’ятні події 29 серпня

  • 1535 – війська Великого князівства Литовського та Руського звільнили від Московської окупації місто Стародуб.
  • 1561 – у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців – Пересопницького Євангелія.
  • 1619 – Відбулась «Кам'янка Струмилова». Перша відома в історії постановка українських інтерлюдій.
  • 1698 – Петро I заборонив носити бороди й наказав вдягати європейський одяг.
  • 1883 – в Оттаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту.
  • 1929 – німецький дирижабль «Граф Цепелін» завершив першу навколосвітню подорож.
  • 1944 – розпочалося Словацьке національне повстання проти нацистів.
  • 1946 – в ООН прийнята Швеція, Королівство Афганістан і Ісландія.
  • 1949 – СРСР провів перше вдале випробування атомної бомби в Семипалатинську (Казахська РСР);
  • 1965 – У Львові відбулися збори прибічників євангельських християн-баптистів, в яких взяли участь майже 400 представників із різних регіонів СРСР.
  • 1992 – Відбулося перепоховання мощей патріарха Йосипа Сліпого у Храмі Святого Юра у Львові.
  • 1999 – у Донецьку відкрито прижиттєвий пам'ятник Сергію Бубці.
  • 2014 – розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).

Іменини

День ангела сьогодні святкує Іван.

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Теги: церква свята православна церква Україна традиції свято

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