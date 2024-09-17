Чи потрібне на Київщині додаткове очищення води: пояснення голови Держводагентства

Вже два дні поспіль це забруднення не переміщується далі від межі з Чернігівською областю

Заступник голови Держводагентства також додав, що водоканал був готовий навіть до найгіршої ситуації

Станом на сьогодні, Київ та Бровари не потребують додаткового очищення води. Про це повідомив заступник голови Держводагентства Ігор Гопчак.

Заступник голови Держводагентства зауважив, що наразі у Броварах та Києві якість питної води знаходиться в межах норми.

«Ми спостерігаємо, що вже два дні поспіль це забруднення не переміщується далі від межі з Чернігівською областю. До Києва воно не доходить», – пояснив він.

За словами Гопчака, на якість води впливає самоочисна здатність річки та те, що Держводагентство поставило шість аераційних установок.

Заступник голови Держводагентства також додав, що водоканал був готовий навіть до найгіршої ситуації: «Вони закупили, за словами директора, додаткове активоване вугілля, щоб прибрати запах і органічну речовину. У них є реагенти для того, щоб зменшити забруднення. Вони встановили помпи додаткові».

"На сьогодні на Київщині не потрібно додаткового очищення води", - заступник голови Держводагенства pic.twitter.com/aDwNZCargy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 17, 2024

Нагадаємо, забруднення, яке потрапило в річки Сейм та Десна з цукрового заводу в Курській області, дісталося Київщини. Про це заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак розповів у етері телемаратону 15 вересня. За словами Гопчака, забруднення зафіксували за 336 км від впадіння по річці Десна між селами Літки та Рожни у Броварському районі. Спостерігаються перші зміни кольору води. Однак основна концентрація забруднення розташована в Чернігівській області між селами Остер та Максим, наголосив Гопчак.

Напередодні у Міністерстві захисту довкілля зазначали, що забруднення, яке рухається Десною до Київської області, менш концентроване, ніж було на початку в річці Сейм та у точках відбору води на Чернігівщині.

За даними «Київводоканалу» та оцінками науковців, очисні споруди столиці повинні впоратися із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору. Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил, підкреслили у відомстві.