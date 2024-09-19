Головна Київ Новини
search button user button menu button

Забруднення Десни: екологи встановили аераційні установки для очищення води

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Забруднення Десни: екологи встановили аераційні установки для очищення води
Установки працюють по всій ширині річки Десна завдяки потужному дизельному компресору
фото: Державна екологічна інспекція України

Нині аераційні установки в Київській області працюють у трьох локаціях

Поблизу села Літки Броварського району Київської області на річці Десна нижче гирла річки Любич екологи встановили ще дві аераційні установки. Моніторинг екологічного стану води триває цілодобово. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

Установки працюють по всій ширині річки завдяки потужному дизельному компресору. По дну річки Десна прокладено повітряну магістраль із пластику довжиною 100 м, яка перекриває основне русло річки для аерації.

«Компресор штучно насичує воду киснем, що прискорює процес окислення органічних речовин та сприяє природному очищенню річки. Аераційні роботи проводяться майже безперервно», – йдеться у повідомленні.

У Держекоінспекції також розповіли, що нині аераційні установки в Київській області працюють у трьох локаціях: у селах Літки та Пухівка Броварського району, а також у селі Пірново Вишгородського району.

Як розповіли у Держводагентстві, додатковий кисень від аерації підвищить самоочисну властивість річки, пошкодить концентрацію забруднення та допоможе рибі перебути критичний період.

Ще таких чотири установки успішно працюють на Десні у Чернігівській області.

Як раніше повідомляли у Міндовкілля, забруднення Десни вже менш концентроване, якість води у Києві залишається в нормі. За даними Київводоканалу та оцінками науковців, очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору.

Нагадаємо, раніше заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба повідомив, що на річці Десна якість води у місцях водозаборів на Київщині перебуває у межах норми. 

Читайте також:

Теги: екологія вода Київщина річка інспекція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фотоколаж «Пекельна колиска»
Путін привласнює хрещення Русі-України. А що робить Київ і мер Кличко?
22 серпня, 18:00
На Київщині поза межами населених пунктів зафіксовані падіння уламків збитих дронів
На Київщині спалахнули пожежі внаслідок атаки дронів
31 серпня, 11:59
Аграрії висіяли на полі соняшника герб України і надпис: «Слава Україні!»
Велетенський тризуб на полі соняшника встановив новий рекорд (відео)
2 вересня, 15:14
фото: екопарк «Ясногородка»
Інсталяції з десятків тисяч хризантем: на Київщині стартує незвична виставка
4 вересня, 14:15
Через забруднення Десни столиця може відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій
Київ може залишитися без основного джерела постачання питної води
10 вересня, 18:18
Станом на 5 вересня на території Чернігівської області зібрано 10,7 тонни загиблої риби
Забруднення Сейму і Десни: що загрожує Києву
7 вересня, 13:04
Рятувальникам з трьох областей вдалося ліквідувати пожежу, площею 2,8 га
На Київщині вогнеборці врятували від пожежі ціле село (фото)
10 вересня, 09:34
У річці Десна та Сейм стався мор риби
Скільки загинуло риби через забруднення Сейму та Десни: дані Міндовкілля
10 вересня, 17:06
Унаслідок ворожої атаки потрощені будинки
Київщина: унаслідок ворожої атаки дронів є поранена та пошкодження (фото)
16 вересня, 09:00

Новини

Норвегія заявила про підвищений рівень радіації через пожежу у Чорнобилі
Норвегія заявила про підвищений рівень радіації через пожежу у Чорнобилі
На столичній Оболоні на вихідних буде ускладнений рух: деталі
На столичній Оболоні на вихідних буде ускладнений рух: деталі
Забруднення Десни: екологи встановили аераційні установки для очищення води
Забруднення Десни: екологи встановили аераційні установки для очищення води
На Білоцерківщини лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону
На Білоцерківщини лунатимуть вибухи: влада звернулась до жителів регіону
Як у кіно про кохання: в Ірпені чоловік вистрибнув з п'ятого поверху гуртожитка (відео)
Як у кіно про кохання: в Ірпені чоловік вистрибнув з п'ятого поверху гуртожитка (відео)
Який радіаційний фон у столиці: КМДА повідомила про якість повітря
Який радіаційний фон у столиці: КМДА повідомила про якість повітря

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
29K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки
13K
Відомий комбат на прикладі міни показав, як заробляють на війні «деякі партнери»

Новини

МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сьогодні, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
17 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua