Забруднення Десни: екологи встановили аераційні установки для очищення води

Нині аераційні установки в Київській області працюють у трьох локаціях

Поблизу села Літки Броварського району Київської області на річці Десна нижче гирла річки Любич екологи встановили ще дві аераційні установки. Моніторинг екологічного стану води триває цілодобово. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

Установки працюють по всій ширині річки завдяки потужному дизельному компресору. По дну річки Десна прокладено повітряну магістраль із пластику довжиною 100 м, яка перекриває основне русло річки для аерації.

«Компресор штучно насичує воду киснем, що прискорює процес окислення органічних речовин та сприяє природному очищенню річки. Аераційні роботи проводяться майже безперервно», – йдеться у повідомленні.

У Держекоінспекції також розповіли, що нині аераційні установки в Київській області працюють у трьох локаціях: у селах Літки та Пухівка Броварського району, а також у селі Пірново Вишгородського району.

Як розповіли у Держводагентстві, додатковий кисень від аерації підвищить самоочисну властивість річки, пошкодить концентрацію забруднення та допоможе рибі перебути критичний період.

Ще таких чотири установки успішно працюють на Десні у Чернігівській області.

Як раніше повідомляли у Міндовкілля, забруднення Десни вже менш концентроване, якість води у Києві залишається в нормі. За даними Київводоканалу та оцінками науковців, очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору.

Нагадаємо, раніше заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба повідомив, що на річці Десна якість води у місцях водозаборів на Київщині перебуває у межах норми.