Яка якість води у місцях водозаборів на Київщині: висновок Держекоінспекції

Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів у воді не виявлено

У пункті водозабору міста Київ спостерігається незначне погіршення за вмістом хімічного споживання кисню

На річці Десна якість води у місцях водозаборів на Київщині перебуває у межах норми. Про це повідомив перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба в ефірі телемарафону.

Як зазначив Заруба, у пункті водозабору міста Бровари фіксується покращення по хімічному споживанню кисню, воно знизилося з 33,2 до 27,12 міліграм на дециметр кубічний, при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний. Розчинений кисень знаходиться на рівні 5,5 міліграм на дециметр кубічний.

У пункті водозабору міста Київ спостерігається незначне погіршення за вмістом хімічного споживання кисню, який зріс до 39 міліграм на дециметр кубічний при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний. Кисневий режим в нормі та становить 5,44 міліграм на дециметр кубічний. Ризиків для здійснення водозабору немає.

Забруднення, яке рухається руслом Десни, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води річки Сейм на Чернігівщині. спостерігається його розбавлення.

Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено, фіксується потемніння води. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

Наголошуємо, що за даними Київводоканалу та оцінками науковців, очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору. Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил. Єдиний ризик – можливий запах.

Раніше заступник голови Держводагентства Ігор Гопчак повідомив, що Київ та Бровари не потребують додаткового очищення води.

За словами Гопчака, на якість води впливає самоочисна здатність річки та те, що Держводагентство поставило шість аераційних установок. Заступник голови Держводагентства також додав, що водоканал був готовий навіть до найгіршої ситуації