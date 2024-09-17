Забруднення Десни та Сейму: Міндовкілля повідомило, де на Київщині погіршилась якість води

Наразі фіксується незначне погіршення якості води між с. Літки та с. Рожни Київської області

Забруднення води дійшло до Київщини у меншій концентрації, ніж було на початку у річках Сейм та Десна у Сумській та Чернігівській областях. Про це заявила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в ефірі марафону Єдині новини.

За словами посадовиці, наразі фіксується незначне погіршення якості води між с. Літки та с. Рожни Київської області. Спостерігається каламутність води, забруднення фрагментарне, місцями зі значними розривами. Замору риби та інших водних біоресурсів немає. По азоту амонійному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень за всіма пунктами спостережень не зафіксовано. Розчинений кисень у воді всіх відібраних проб за добу знизився, проте залишається в межах норми.

«У пункті водозабору міста Київ якість води залишається без суттєвих змін, загрози для питного водопостачання відсутні. Працює спеціальний штаб, до якого входять всі компетентні органи. Держводагентство, Держекоінспекція, Київводоканал, Київський міський центр охорони здоров’я МОЗ, Укргідрометцентр здійснюють постійний кризовий моніторинг стану вод» , – зазначила Світлана Гринчук.

Міністр додала, що щодоби відбираються проби води, щоб оцінити динаміку ситуації. Держводагентством за цей час відібрано 343 проби води в Київський, Чернігівський та Сумській областях. Науковці також проводять свої дослідження.

Як повідомлялося, до річки Сейм з цукрового заводу в Курській області потрапило близько 5600 тонн забрудненої води. Тепер на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно 2-3 роки.

Нагадаємо, забруднення у річці Десна продовжує рухатися у бік столиці. Про це заявив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

«Забруднення дійшло до Чернігівської області і просунулися по річці Десна на 242 км, воно рухається в сторону Києва через течію. У звʼязку з розбавленням води до Києва йде несуцільне забруднення, а лише фрагментації і концентрація менша», – каже він.

Забруднення річки Сейм відбулося на території Росії, однак наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи результат якоїсь раптової аварії.

Також на річці Десна в Чернігівській області фахівці вже проводять заходи для локалізації органічного забруднення, що надійшло із річки Сейм. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.