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Ексміністр пояснив, як зупинка російського газового транзиту відіб’ється на пересічних українцях

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ексміністр пояснив, як зупинка російського газового транзиту відіб’ється на пересічних українцях
Кучеренко зауважує: нинішня газова схема дозволяє дотувати не тільки російських споживачів, а й українських
фото: Радіо Свобода

Кучеренко: «Нас плавно підводять до того, що за паперами буде заходити якийсь інший газ – за фактом він буде смердючий «газпромівський»

Якщо транзит російського газу через газотранспортну систему України припиниться, то недостача коштів, викликана цією зупинкою, буде закладена у платіжки українців. Таку думку висловив ексміністр з питань ЖКГ, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко («Батьківщина»), зазначається у матеріалі «Главкома» «Слідкуйте за руками. Російський газ перетворюється на азербайджанський…».

Кучеренко зауважує: нинішня газова схема дозволяє дотувати не тільки російських споживачів, а й українських.

На думку ексміністра, українців плавно підводять до того, що за паперами в Україну буде заходити якийсь інший газ, «чистий», а за фактом він буде все той же «смердючий «газпромівський».

Подібна підміна вже практикувалася, нагадує Кучеренко. «Колишні очільники «Нафтогазу» Коболев з Вітренком робили те ж саме – дуже великі обсяги газу пропускали через Словаччину і юридично це був європейський газ, а насправді фізично – російський», – пояснив ексміністр з питань ЖКГ.

Нагадаємо, Євросоюз готовий припинити транзит російського газу через українську ГТС після завершення чинного контракту у грудні 2024 року. Про це заявила єврокомісар із питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє сайт Єврокомісії. Водночас, зазначила Сімсон, газотранспортна інфраструктура України також є частиною інфраструктури ЄС, оскільки частина європейського газу зберігається в сховищах України, «які надають нам додаткових потужностей».

Як раніше повідомлялося, Німеччина відмежувалася від питання транзиту газу між РФ і Україною.

Як раніше писав «Главком», план із заміни російського газу, який Україна транспортує до Європи, на газ з Азербайджану, несе в собі ризики. Експерти побоюються, що це стане лише прикриттям для експорту газу з Росії, попереджає Financial Times. Газ буде йти через Росію і Україну, а Баку зможе постачати лише невелику частину з тієї кількості. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI», заявив, що угода ризикує «перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок».

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Теги: росія газ Газпром Україна

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