У дворі столичної багатоповерхівки вночі палали автомобілі

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Ліквідація пожежі в автомобілі (ілюстративне фото)

Загорівся «ВАЗ 2101», а потому вогонь розповсюдився на поруч припаркований Opel Vectra

У ніч на четвер, 31 травня, у Святошинському районі на вул. Героїв Космосу, 15, в автомобілі виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 03:13.

«На місце події негайно було направлено чергове відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на зазначену адресу, рятувальники встановили, що займання виникло у дворі 16-поверхового будинку в припаркованому автомобілі «ВАЗ 2101» з розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль Opel Vectra. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. Вже о 03:28 пожежу було ліквідовано», - інформує прес-служба столичних рятувальників.

Внаслідок загоряння в автомобілі ВАЗ пошкоджено лакофарбове покриття, а в автомобілі Opel частково пошкоджено лакофарбове покриття лівої сторони.

На щастя, ніхто не постраждав.

Причину займання встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 29 травня увечері у Шевченківському районі Києва на вул. Тропініна сталася пожежа у гаражному кооперативі.