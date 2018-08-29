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    Новини

    У гаражному кооперативі в Києві згорів автомобіль

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    Пожежа в автомобілі (ілюстративне фото) - У гаражному кооперативі в Києві згорів автомобіль
    Пожежа в автомобілі (ілюстративне фото)

    В результаті загоряння автомобіль Hyundai згорів повністю

    У ніч на 29 серпня на території гаражно-будівельного кооперативу на пров. Делегатському у Шевченківському районі Києва в автомобілі Hyundai виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до Головного управління ДСНС України у м. Києві о 01:58.

    На місце пожежі негайно прибули вогнеборці 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 03:00 бійці ліквідували займання, інформує прес-служба ГУ ДСНС у Києві.

    В результаті загоряння автомобіль згорів повністю, закопчено стіни та стеля гаража.

    Постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 28 серпня сталося загорання комбайна у полі фермерського господарства ПОП «Агрофірма Узинська» Білоцерківського району Київської області.

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