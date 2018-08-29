У полі на Київщині згорів черговий комбайн (фото)
-
Розсилка
Фото: ДСНС
Ліквідація загоряння комбайна
Пожежа сталася у Білоцерківському районі
У вівторок, 28 серпня, сталося загорання комбайна у полі фермерського господарства ПОП «Агрофірма Узинська» Білоцерківського району Київської області.
Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 17:24, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
На місце події виїхав черговий караул 5-ї ДПРЧ м. Узин.
На місці виклику рятувальниками встановлено, що горить комбайн «ЛІКСІОН 770».
Пожежу було ліквідовано о 20:02.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 28 серпня вранці у с. Пархомівка Володарського району згорів комбайн.