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    У полі на Київщині згорів черговий комбайн (фото)

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    Ліквідація загоряння комбайна - У полі на Київщині згорів черговий комбайн (фото)
    Фото: ДСНС
    Ліквідація загоряння комбайна

    Пожежа сталася у Білоцерківському районі

    У вівторок, 28 серпня, сталося загорання комбайна у полі фермерського господарства ПОП «Агрофірма Узинська» Білоцерківського району Київської області.

    Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 17:24, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події виїхав черговий караул 5-ї ДПРЧ м. Узин.

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    На місці виклику рятувальниками встановлено, що горить комбайн «ЛІКСІОН 770».

    Пожежу було ліквідовано о 20:02.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, 28 серпня вранці у с. Пархомівка Володарського району згорів комбайн.

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    пожежа ДСНС Київщина фермерське господарство
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