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    У годину пік киянам довелося штурмом брати міську електричку (фото)

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    Пасажири не влізли у коротку електричку - У годину пік киянам довелося штурмом брати міську електричку (фото)
    Пасажири не влізли у коротку електричку

    Сьогодні вранці було скасовано вісім рейсів міської електрички

    У вівторок, 19 лютого, у ранковий час було скасовано 8 рейсів міської електрички. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

    «Із технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7421 та 7406, 7413/14, 7419», – йдеться в повідомленні.

    У «Київпастрансі» зазначили, що «безпека пасажирів у пріоритеті».

    Як повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook, людям довелося штурмом брати електричку, на яку вони довго чекали вранці.

    «Міської електрички просто немає, а та, що приїхала – із запізненням та коротка. Люди, які не можуть залізти в середину - чіпляються там, де можуть», – йдеться в коментарі до оприлюдненого фото.

    Нагадаємо, 11 лютого вранці теж було внесено зміни у роботу міської електрички та скасовано п’ять її рейсів.

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