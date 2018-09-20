У Києва не вистачає коштів на зарплати педагогам



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Київрада проситиме нардепів про підвищення розміру субвенції на оплату праці вчителям

Місто недоотримало 865 мільйонів гривень субвенції

У Київській міські раді планують звернутися до народних обранців з метою підвищення розміру субвенції на оплату праці вчителям. Про це стало відомо під час засідання постійної комісії Київради з питань освіти. З відповідною ініціативою виступила голова профільної комісії, депутат фракції «Солідарність» у Київраді Ганна Старостенко. Про це повідомляє прес-служба міськради.

За її словами, цього року столиці не затвердили освітню субвенцію в необхідному для Києва обсязі. І зараз складається ситуація, що місту не вистачає коштів на оплату праці педагогам, які викладають в закладах загальної освіти. Районні в місті Києві державні адміністрації уже звертаються до виконавчого органу столиці щодо потреб у додаткових кошторисних призначеннях по заробітній платі.

«Фінансування закладів загальної середньої освіти – делегована нам державою функція. Відтак місто щороку отримує субвенцію на виконання своїх обов’язків. Протягом року, Київ неодноразово звертався з пропозицією збільшення субвенції. Однак, до цього часу не був почутий Центральними органами влади», – зазначила Старостенко.

За розрахунками Департаменту освіти і науки КМДА, сьогодні місто недоотримало 865 мільйонів гривень.

«Відповідно до інформації районних адміністрацій є ризик того, що наприкінці року деякі райони столиці не матимуть достатньо коштів для виплати зарплати освітянам. Особливо не приємно, що ця ситуація склалася напередодні Дня вчителя. Сьогодні ми повинні захистити наших педагогів, особливо в рік запровадження освітньої реформи», – підкреслила депутат.

Ініціатива була одноголосно підтримана членами постійної комісії з питань освіти. Після певних напрацювань відповідний проект рішення винесуть на пленарне засідання Київської міської ради.