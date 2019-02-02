У Києві бандит вкрав сумку із 140 тисячами доларів
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Розсилка
Поліція розшукує грабіжника
Грабіжник з місця скоєння злочину зник на припаркованому неподалік авто
У Голосіївському районі Києва невідомий відкрито заволодів сумкою з майже 140 тисячами доларів.
Про це УНН повідомили правоохоронці.
Зазначається, що невідомий підійшов до автомобіля SsangYong, в якому перебував чоловік 1981 року народження, та розбивши заднє скло, витяг з автомобіля сумку з грішми.
За свідченням потерпілого, в сумці було майже 140 тисяч доларів. Також там знаходився мобільний телефон та дозвіл на травматичну зброю.
Грабіжник з місця скоєння злочину зник на припаркованому неподалік авто.
Поліція розшукує грабіжника.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 186 Кримінального кодексу (грабіж).