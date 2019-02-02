  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві бандит вкрав сумку із 140 тисячами доларів

    • Розсилка
    Поліція розшукує грабіжника - У Києві бандит вкрав сумку із 140 тисячами доларів
    Поліція розшукує грабіжника

    Грабіжник з місця скоєння злочину зник на припаркованому неподалік авто

    У Голосіївському районі Києва невідомий відкрито заволодів сумкою з майже 140 тисячами доларів.

    Про це УНН повідомили правоохоронці.

    Зазначається, що невідомий підійшов до автомобіля SsangYong, в якому перебував чоловік 1981 року народження, та розбивши заднє скло, витяг з автомобіля сумку з грішми.

    За свідченням потерпілого, в сумці було майже 140 тисяч доларів. Також там знаходився мобільний телефон та дозвіл на травматичну зброю.

    Грабіжник з місця скоєння злочину зник на припаркованому неподалік авто.

    Поліція розшукує грабіжника.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 186 Кримінального кодексу (грабіж).

    Читайте також
    Київ кримінал напад поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ