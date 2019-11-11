У Києві через потоп на дорогах зупинилися трамваї та автобуси
Автобуси курсують за зміненими маршрутами
У понеділок, 11 листопада, через велике скупчення води на дорогах столиці внаслідок дощу затримується рух трамваїв і автобусів деяких маршрутів. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».
Так, затримується рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська - Полтавська в напр. Старовокзальної. На місце викликано відповідальну службу міста.
Рух трамваїв було відновлено о 9:00. Наразі курсування з відхиленням від графіка.
Також затримується рух автобусів №12, 19, 39 по вул. Кіровоградській. На місце викликано відповідальну службу міста.
Автобуси курсують за скороченими маршрутами:
- автобус №12 курсує по просп. Лобановського
- автобус №19 курсує до вул. Ізюмської
- автобус №39 курсує по просп. Науки.
Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці у Києві пройшов сильний дощ. Зливостоки не справляються з прийомом води, і в результаті деякі столичні дороги затопило.