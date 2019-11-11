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    У Києві через потоп на дорогах зупинилися трамваї та автобуси

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    У Києві через потоп на дорогах зупинилися трамваї та автобуси

    Автобуси курсують за зміненими маршрутами

    У понеділок, 11 листопада, через велике скупчення води на дорогах столиці внаслідок дощу затримується рух трамваїв і автобусів деяких маршрутів. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

    Так, затримується рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська - Полтавська в напр. Старовокзальної. На місце викликано відповідальну службу міста.

    Рух трамваїв було відновлено о 9:00. Наразі курсування з відхиленням від графіка.

    Також затримується рух автобусів №12, 19, 39 по вул. Кіровоградській. На місце викликано відповідальну службу міста.

    Автобуси курсують за скороченими маршрутами:

    • автобус №12 курсує по просп. Лобановського
    • автобус №19 курсує до вул. Ізюмської
    • автобус №39 курсує по просп. Науки.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці у Києві пройшов сильний дощ. Зливостоки не справляються з прийомом води, і в результаті деякі столичні дороги затопило.

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