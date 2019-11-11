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    Сильний дощ перетворив вулиці Києва на річки (відео)

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    Потоп на вулицях Києва після дощу 11 листопада - Сильний дощ перетворив вулиці Києва на річки (відео)
    Потоп на вулицях Києва після дощу 11 листопада
    Фото: скріншот відео

    Через неочищені водостоки на вулицях утворився потоп

    Сьогодні, 11 листопада, у Києві пройшов сильний дощ.

    Зливостоки не справлялися з прийомом води, і в результаті деякі столичні дороги затопило.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, зокрема, на річку перетворилися вулиці Володимира Брожка та Туполєва.

    На оприлюдненому відео видно, що у легкових автомобілів, що їдуть цими дорогами, повністю втоплені у воду колеса.

    У коментарях під дописом кияни повідомляють, що така сама ситуація і на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва.

    Раніше «Київавтодор» повідомляв, що його працівники готуються до осінніх дощів заздалегідь. Так, у всіх районах міста очищають зливостоки. На шляхах столиці працюють 13 бригад (45 осіб), використовують 22 спецмашини, зокрема, мулососи, МОКи, гідромонітори.

    Крім сміття у зливостоки потрапляє листя з дерев, тож навіть ті зливостоки, які прибирали кілька тижнів тому, знову потребують очищення.

    Як повідомлялося, у понеділок, 11 листопада, в Києві хмарно з проясненнями, вдень без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +13...+15 градусів.

    Київ автомобіль Київавтодор вулиця дощ
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