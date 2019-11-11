Сильний дощ перетворив вулиці Києва на річки (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потоп на вулицях Києва після дощу 11 листопада Фото: скріншот відео

Через неочищені водостоки на вулицях утворився потоп

Сьогодні, 11 листопада, у Києві пройшов сильний дощ.

Зливостоки не справлялися з прийомом води, і в результаті деякі столичні дороги затопило.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, зокрема, на річку перетворилися вулиці Володимира Брожка та Туполєва.

На оприлюдненому відео видно, що у легкових автомобілів, що їдуть цими дорогами, повністю втоплені у воду колеса.

У коментарях під дописом кияни повідомляють, що така сама ситуація і на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва.

Раніше «Київавтодор» повідомляв, що його працівники готуються до осінніх дощів заздалегідь. Так, у всіх районах міста очищають зливостоки. На шляхах столиці працюють 13 бригад (45 осіб), використовують 22 спецмашини, зокрема, мулососи, МОКи, гідромонітори.

Крім сміття у зливостоки потрапляє листя з дерев, тож навіть ті зливостоки, які прибирали кілька тижнів тому, знову потребують очищення.

Як повідомлялося, у понеділок, 11 листопада, в Києві хмарно з проясненнями, вдень без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +13...+15 градусів.