Коронавірус атакує: за добу у Києві півтори сотні нових випадків Covid-19



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Минулої доби у Києві від коронавірусу померла одна людина

Станом на ранок 5 серпня у Києві підтверджено 8812 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 150 осіб. За попередню добу збільшення складало 108 осіб.

Від початку епідемії у Києві одужали 3088 людей (за добу 44), померли 139 осіб (за добу 1).

У Київській області зафіксовано 3942 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 65 осіб. За попередню добу збільшення складало 32 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 2834 особи (за добу 68), померли 66 людей (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 75490 випадків Covid-19. Протягом 4 серпня зафіксовано 1271 новий випадок коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 75490

Одужали 41527

Хворіють 32175

Померли 1788

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Нагадаємо, станом на ранок 4 серпня у Києві було підтверджено 8662 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 108 осіб.

У Київській області було зафіксовано 3877 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 32 особи.