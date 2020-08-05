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    У двох заступників голови Київської ОДА виявлено коронавірус

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    Голова Київської ОДА Василь Володін запевнив, що обладміністрація працює в штатному режимі - У двох заступників голови Київської ОДА виявлено коронавірус
    Голова Київської ОДА Василь Володін запевнив, що обладміністрація працює в штатному режимі

    У Київській обласній адміністрації двоє співробітників захворіли на Covid-19

    У вівторок, 4 серпня, Київський обласний лабораторний центр підтвердив наявність коронавірусу у двох заступників голови Київської обласної державної адміністрації.

    Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

    Було оперативно встановлено коло контактних осіб. Ввечері усім зроблено ПЛР-тести. Серед них нових випадків коронавірусу не виявлено.

    Наразі хворі заступники голови Київської ОДА перебувають під наглядом лікарів: один вдома на самоізоляції, другий - у лікарні. Стан обох -стабільний.

    «Наразі Київська обласна державна адміністрація працює в штатному режимі із дотриманням усіх санітарних норм, - запевнив голова КОДА Василь Володін. - Посадові обов’язки захворілих заступників тимчасово перебрали на себе їхні колеги. Тож всі процеси в області під контролем. Зичу всім здоров’я та вкотре прошу дотримуватися правил карантину».

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      75490
    • Одужали
      41527
    • Хворіють
      32175
    • Померли
      1788

    Нагадаємо, станом на ранок 5 серпня у Київській області зафіксовано 3942 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 65 осіб.

    Київщина хвороби епідемія коронавірус
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