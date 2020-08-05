У двох заступників голови Київської ОДА виявлено коронавірус



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Голова Київської ОДА Василь Володін запевнив, що обладміністрація працює в штатному режимі

У Київській обласній адміністрації двоє співробітників захворіли на Covid-19

У вівторок, 4 серпня, Київський обласний лабораторний центр підтвердив наявність коронавірусу у двох заступників голови Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Було оперативно встановлено коло контактних осіб. Ввечері усім зроблено ПЛР-тести. Серед них нових випадків коронавірусу не виявлено.

Наразі хворі заступники голови Київської ОДА перебувають під наглядом лікарів: один вдома на самоізоляції, другий - у лікарні. Стан обох -стабільний.

«Наразі Київська обласна державна адміністрація працює в штатному режимі із дотриманням усіх санітарних норм, - запевнив голова КОДА Василь Володін. - Посадові обов’язки захворілих заступників тимчасово перебрали на себе їхні колеги. Тож всі процеси в області під контролем. Зичу всім здоров’я та вкотре прошу дотримуватися правил карантину».

Коронавірус в Україні

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Нагадаємо, станом на ранок 5 серпня у Київській області зафіксовано 3942 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 65 осіб.