В ямі біля будівництва киянин виявив тіло чоловіка, засипане камінням (фото, відео)

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вбив знайомого

На вулиці Садовій у Дніпровському районі Києва місцевий мешканець виявив тіло невідомого чоловіка. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

По прибуттю правоохоронці виявили тіло потерпілого із ознаками насильницької смерті.

«Ми з’ясували, що напередодні між двома знайомими виникла сварка, у ході якої один із чоловіків ножем декілька разів вдарив опонента у груди. Потерпілий одразу помер на місці. Після цього фігурант кинув тіло чоловіка у яму поряд із будівельним майданчиком та закидав його камінням. Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 37-річний чоловік без постійного місця проживання. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а ніж вилучили на направили на експертизу», – розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Богдан Марченко.

Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у квартирі на вулиці Єреванській у Києві під час конфлікту чоловік наніс 67-річній власниці оселі 17 ножових поранень і намагався вбити її брата.