У Києві чоловік, погрожуючи рушницею, пограбував ювелірний магазин



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Правопорушник розбив дві вітрини, забрав ювелірні прикраси та втік

У Києві чоловік, погрожуючи рушницею, пограбував ювелірний магазин у понеділок, 26 серпня, в результаті нападу ніхто не постраждав.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що за відсутності охоронця, чоловік розбив дві вітрини та забрав ювелірні прикраси, погрожуючи персоналу рушницею.

Подія трапилася на вулиці Драйзера у Деснянському районі столиці. До ювелірного магазину зайшов невідомий чоловік зі зброєю. Він попередив продавчинь, що це розбійний напад, та вимагав не чинити опір. Правопорушник розбив дві вітрини, забрав ювелірні прикраси та втік.

Правоохоронці провели першочергові оперативно-розшукові заходи та слідчі дії: оглянули місце події, опитали свідків, вилучили та опрацьовують відео із камер спостереження.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.