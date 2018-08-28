У Києві Citroen збив чотирирічну дитину



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Фото: Інформатор ДТП на вул. Бойченка

Хлопчика госпіталізували в лікарню із черепно-мозковою травмою

У понеділок, 27 серпня, на вул. Бойченка, 16 у Дніпровському районі Києва сталася ДТП: Citroen Jumper збив 4-річну дитину.

Аварія трапилася близько 20:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, машина їхала зі сторони Миропольської. У цей момент на проїжджу частину вибіг хлопчик. Citroen не встиг зупинитися і збив його. На щастя, машина їхала не на високій швидкості.

Перед аварією дитина йшла з мамою, але в якийсь момент побіг на дорогу.

Хлопчика госпіталізували в лікарню. Попередній діагноз - закрита черепно-мозкова травма.

Подробиці події встановлюються. На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики.

Як повідомлялося, 27 серпня на проспекті Перемоги у Києві зіткнулися 7 автомобілів.