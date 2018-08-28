  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві Citroen збив чотирирічну дитину

    • Розсилка
    ДТП на вул. Бойченка - У Києві Citroen збив чотирирічну дитину
    Фото: Інформатор
    ДТП на вул. Бойченка

    Хлопчика госпіталізували в лікарню із черепно-мозковою травмою

    У понеділок, 27 серпня, на вул. Бойченка, 16 у Дніпровському районі Києва сталася ДТП: Citroen Jumper збив 4-річну дитину.

    Аварія трапилася близько 20:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, машина їхала зі сторони Миропольської. У цей момент на проїжджу частину вибіг хлопчик. Citroen не встиг зупинитися і збив його. На щастя, машина їхала не на високій швидкості.

    Перед аварією дитина йшла з мамою, але в якийсь момент побіг на дорогу.

    Хлопчика госпіталізували в лікарню. Попередній діагноз - закрита черепно-мозкова травма.

    Подробиці події встановлюються. На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві Citroen збив чотирирічну дитину
    У Києві Citroen збив чотирирічну дитину
    У Києві Citroen збив чотирирічну дитину
    У Києві Citroen збив чотирирічну дитину
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 27 серпня на проспекті Перемоги у Києві зіткнулися 7 автомобілів.

    Читайте також
    ДТП Київ діти поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ