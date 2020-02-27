У Києві цього року заборонять ловити рибу раніше, ніж зазвичай



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Причиною перенесення заборони є потепління, яке, найімовірніше, посприяє ранньому нересту

Заборона почне діяти на місяць раніше - з 1 березня цього року

У Київському рибоохоронному патрулі припускають, що цього року заборона на вилов риби почне діяти вже з 1 березня, а не як завжди з 1 квітня. На це звернули увагу користувачі сторінки Київського рибоохоронного патруля у Facebook.

Зазначається, що причиною перенесення заборони є потепління, яке, найімовірніше, посприяє ранньому нересту.

«Так, скоріш за все в березні і розпочнеться. Як тільки буде підписаний наказ - відразу опублікуємо на офіційних сторінках», - заявили у Київському рибоохоронному патрулі.

«Треба клопотати про перенесення початку нерестового сезону на березень. При такому температурному режимі риба почне метати ікру значно раніше квітня, - написав у коментарях під одним з постів користувач під ніком Микола Петрович.

Нагадаємо, що під час нересту дозволено рибалити однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях. Максимальний вилов на одного рибалку становить не більше 3 кг.