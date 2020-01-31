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    На Вінниччині за пійману червонокнижну рибку чоловік сплатить 10 тис. грн штрафу

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    На Вінниччині за пійману червонокнижну рибку чоловік сплатить 10 тис. грн штрафу

    У Могилів-Подільському районі затримали рибалку, який порушив правила вилову риби

    Чоловік використовував вудку. Також у нього знайшли один екземпляр рідкісної червонокнижної риби - вирезуба. Тепер порушник сплатить 10 тисяч гривень штрафу.

    Про це повідомляють у Вінницькому рибоохоронному патрулі.

    30 січня держінспекторами Вінницького рибпатруля проведено рибоохоронний рейд на річках Могилів-Подільського району. В результаті близько 12 години на річці Дністер, в Могилів-Подільському зафіксовано порушення Правил рибальства.

    Рибпатрульними затримано рибалку, який здійснював вилов риби вудкою. В улові виявлено рибу: 1 екземпляр вирезуба-причорноморського, який є червонокнижним видом.

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    На Вінниччині за пійману червонокнижну рибку чоловік сплатить 10 тис. грн штрафу
    На Вінниччині за пійману червонокнижну рибку чоловік сплатить 10 тис. грн штрафу

    Збитки, завдані рибним запасам, становлять 10 тисяч гривень. На особу складено адмінпротокол за ст. 90 КУпАП  (знищення, незаконне вилучення з природного середовища видів, занесених до Червоної книги України). Матеріали справи будуть передані до суду.

    Вінниччина чоловік Червона книга риба порушник
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