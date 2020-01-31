На Вінниччині за пійману червонокнижну рибку чоловік сплатить 10 тис. грн штрафу



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У Могилів-Подільському районі затримали рибалку, який порушив правила вилову риби

Чоловік використовував вудку. Також у нього знайшли один екземпляр рідкісної червонокнижної риби - вирезуба. Тепер порушник сплатить 10 тисяч гривень штрафу.

Про це повідомляють у Вінницькому рибоохоронному патрулі.

30 січня держінспекторами Вінницького рибпатруля проведено рибоохоронний рейд на річках Могилів-Подільського району. В результаті близько 12 години на річці Дністер, в Могилів-Подільському зафіксовано порушення Правил рибальства.

Рибпатрульними затримано рибалку, який здійснював вилов риби вудкою. В улові виявлено рибу: 1 екземпляр вирезуба-причорноморського, який є червонокнижним видом.

Збитки, завдані рибним запасам, становлять 10 тисяч гривень. На особу складено адмінпротокол за ст. 90 КУпАП (знищення, незаконне вилучення з природного середовища видів, занесених до Червоної книги України). Матеріали справи будуть передані до суду.