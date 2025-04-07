Рух транспорту на просп. Червоної Калини частково обмежено
Дата закінчення ремонту не повідомляється
Із 7 квітня на ділянці проспекту Червоної Калини у Києві від будинку № 75 до транспортної розв’язки з вулицею Сержа Лифаря частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».
Зазначається, що зміни пов’язані з початком поточного ремонту на проспекті. Роботи виконуватимуть фахівці комунального підприємства Деснянського району.
У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності.
Нагадаємо, з 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.
Також із 28 березня нещодавно відкритий Південний міст через Дніпро частково перекрито для ремонту до 1 серпня. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів.
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