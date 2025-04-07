Рух транспорту на просп. Червоної Калини частково обмежено

Дата закінчення ремонту не повідомляється

Із 7 квітня на ділянці проспекту Червоної Калини у Києві від будинку № 75 до транспортної розв’язки з вулицею Сержа Лифаря частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Зазначається, що зміни пов’язані з початком поточного ремонту на проспекті. Роботи виконуватимуть фахівці комунального підприємства Деснянського району.

У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності.

Зміни пов’язані з початком поточного ремонту на проспекті інфографіка: комунальна компанія «Київавтодор»

Проспект Червоної Калини – проспект у Деснянському районі міста Києва, житловий масив Вигурівщина-Троєщина. Пролягає від проспекту Романа Шухевича та Керченської площі до Милославської вулиці. Проспект виник у 80-х роках XX століття під назвою Першаша Нова вулиця. Назва проспект Володимира Маяковського на честь радянського поета Володимира Маяковського – з 1983 року. Сучасна назва на честь пісні «Червона калина» – з 2022 року.

Нагадаємо, з 14 березня до 1 серпня діятиме обмеження руху Броварським проспектом на виїзд із міста. Рух транспорту організують протилежною стороною в напрямку центру Києва.

Також із 28 березня нещодавно відкритий Південний міст через Дніпро частково перекрито для ремонту до 1 серпня. Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів.