У Києві під час концерту Дмитра Волканова побилися фанатки (відео)

Фанатки Дмитра Волканова побилися під час його концерту

На концерті Волканова сталася бійка між глядачками

У столиці відбувся концерт співака Дмитра Волканова, проте під час виконання однієї з пісень у залі спалахнув конфлікт між глядачками. Відповідне відео шириться мережею, інформує «Главком».

Під час виконання хіта «Тебе знайшов» одна з глядачок підвелася й почала танцювати. Однак, судячи з відео, це не всім сподобалося – вже за кілька секунд інша прихильниця схопила її за волосся.

Користувачі соцмереж захейтили глядачок, які танцювали під час концерту. Вони стверджують, що фанатки заважали іншим дивитися на виступ.

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Однак знайшли й ті, що підтримали їх.

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Нагадаємо, що канадський співак Ніл Янг скасував безкоштовний концерт у Києві. Концерт був анонсований два тижні тому, його планували провести перед початком європейського туру Ніла Янга, проте план змінився через побоювання щодо безпеки.