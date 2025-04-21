Столична влада анонсувала черговий етап демонтажу реклами: перелік локацій

Від початку 2025 року у Києві вже демонтовано 5 213 конструкці

Із 21 до 25 квітня фахівці КП «Київреклама» здійснюватимуть черговий етап планових демонтажів окремо розміщених рекламних конструкцій у різних районах столиці. Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА, інформує «Главком».

Цього тижня демонтажні роботи проводитимуть на таких локаціях:

ріг Харківського шосе та вул. Братів Чибінєєвих;

Велика Кільцева дорога;

вул. Вишгородська (біля бювету);

вул. Полярна (біля озера Опечень);

просп. Степана Бандери (біля вулиці Михайла Гориня);

Набережне шосе;

ріг вул. Велика Васильківська та вул. Єжи Ґедройця;

ріг бульв. Чоколівського та вул. Левка Мацієвича.

Зазначається, що демонтаж охопить наземні щити, тумби та інші конструкції, що були встановлені з порушенням вимог чинного законодавства або не відповідають затвердженому дизайн-коду міста.

«Від початку 2025 року вже демонтували 5 213 конструкцій, зокрема понад 3 200 – з фасадів будівель, понад 1100 – з парканів, а також наземні конструкції, штендери, об’єкти на дахах та опорах. Ми системно прибираємо все, що не відповідає вимогам і псує зовнішній вигляд столиці», – зазначив директор КП «Київреклама» Петро Старовойтов.

Упровадження дизайн-коду дає змогу формувати сучасне, естетичне та безпечне міське середовище, зменшує візуальне навантаження та сприяє комфорту мешканців і гостей столиці.

Управління з питань реклами КМДА закликає власників рекламних конструкцій дотримуватись затверджених правил розміщення зовнішньої реклами, що доступні на офіційному вебпорталі Управління.

Нагадаємо, вулицю Петра Сагайдачного на Подолі очистили від незаконної реклами. Повідомляється, що після демонтажу вулиця Петра Сагайдачного стала ще ближчою до свого автентичного вигляду. Як наголосили в управлінні, кожен історичний будинок – це частина культурної спадщини міста, а його фасад – це сторінка історії. Тому важливо берегти цю спадщину, зберігаючи автентичний вигляд вулиць і не приховувати їхню красу за хаотичними рекламними конструкціями та вивісками.