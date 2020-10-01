Вікна зачинити, під деревами не ходити! Киян попередили про сильний вітер



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Пориви вітру сягають 15-20 м/с

У столиці оголошено перший рівень небезпеки

До кінця доби 1 жовтня у Києві пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомив Український гідрометцентр.

Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

До слова, у ніч на 1 жовтня в результаті пориву вітру впало дерево на вулиці Попудренка в Києві.

Нагадаємо, 30 жовтня у Києві розпочався дощ. За прогнозом синоптиків, дощитиме впродовж 4 днів. У зв'язку з цим дорожні служби готуються до можливих підтоплень на вулицях Києва.