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    21 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Чудовий день, щоб пригорнути друзів і навіть незнайомих людей - 21 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Чудовий день, щоб пригорнути друзів і навіть незнайомих людей
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні відзначають Міжнародний день обіймів

    Сьогодні, у п’ятницю, 21 січня, у світі відзначають:

    • Міжнародний день обіймів

    За традицією, 21 січня потрібно якомога більше подарувати обіймів своїм друзям і навіть незнайомим людям. Психологи вважають, що під час ритуалу дружнього дотику людини до людини створюється відчуття безпеки і комфорту.

    Яке сьогодні релігійне свято

    21 січня православні віряни вшановують одного з перших християнських сповідників і єпископів Омеляна (Омеляна Зимового). В цей день прийнято вшановувати хрещеників і хресних, а також відвідувати кумів і збиратися за пишним столом.

    У першій половині Дня Святого Омеляна було заборонено працювати, тому люди ходили в гості і розважали себе розмовами, щоб скоротати час.

    Традиції

    21 січня здавна існував звичай пригощати кумів, щоб хрещеники були здоровими. Кум і кума, зі свого боку, приносили до обіду подарунок – мило й рушник, які потім використовували при купанні дітей.

    На Омеляна хлопці «запивали» одруження, якщо одружитися їх змушували не по любові. Вважалося, що тоді буде легше змиритися з небажаним шлюбом.

    Більше того, в народі казали: хто на Омеляна п'яний, той буде щасливий у сімейному житті весь рік.

    Увечері дітям розповідали різні казки та історії.

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    Народні прикмети й традиції

    • Якщо на Омеляна вітер дме з Півдня, значить, влітку буде багато гроз. Північний вітер призведе до холодних днів. Безвітряна погода – літо буде теплим і ясним.
    • Якою буде погода 21 січня – таким і буде серпень. Снігопади – до дощів, а сонячна погода означає, що влітку буде спекотним.
    • Якщо на небі багато зірок, а Місяць – яскрава, то чекай морозних днів незабаром.
    • Якщо 21 січня добре прийняти й пригостити кумів, то діти будуть рости здоровими і щасливими.
    • Якщо собака 21 січня спить у дворі, згорнувшись в клубок, то незабаром настануть холоди.
    • Якщо вікна в будинку запітніли – чекай відлиги.
    • Сильні холоди 21 січня – потеплішає нескоро.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна цього дня зловживати алкоголем і переїдати.
    • Не варто нині сваритися з рідними та близькими.
    • Не бажано сьогодні виходити з дому після заходу сонця.
    • Не слід нині лінуватися та цілий день відлежуватися на ліжку.

    Хто святкує день ангела

    У п’ятницю, 21 січня, іменини відзначають Григорій, Євген, Василина, Домна, Юліан, Сидір, Антон, Омелян, Ярослава, а також Агнеса.

    Теги: діти свята казки вітер традиції літо
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    21 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони